Pecuarista é assassinado a tiros e tem objetos pessoais furtados em Breu Branco

Um homem, identificado como Manuel Dias da Costa, conhecido como Emanoel Gordinho, morreu na última terça-feira (28) após ser vítima de um atentado a tiros, no município de Breu Branco, no sudeste paraense. As informações iniciais são de que o autor dos disparos agiu sozinho e fugiu de motocicleta depois de assassinar o pecuarista. Além de ser morto, a vítima também teve seus objetos pessoais furtados. A delegacia de Breu Branco já deu início às investigações para apurar a autoria e a motivação do crime.

Emanoel era residente da cidade de Novo Repartimento, no Pará, onde possuía uma fazenda. De acordo com os relatos preliminares, a vítima estava em uma propriedade rural localizada no km 22 da Rodovia PA-263, quando um homem em uma moto se aproximou e efetuou vários disparos contra o pecuarista. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O suspeito, por sua vez, ao ter assassinado Emanoel, furtou o aparelho de celular e as jóias da vítima antes de fugir. O Centro de Perícias Científicas foi acionado para a remoção do corpo, e a perícia foi realizada no local do crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da delegacia de Breu Banco investigam a morte de Manoel. “Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações”, disse o órgão.