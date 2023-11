‘Cachorro Louco’ é morto a tiros por homens misteriosos, em Breu Branco

Um homem identificado como Lucael Gonçalves da Costa, de 23 anos, mais conhecido como “Cachorro Louco”, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (22), no município de Breu Branco. Segundo as informações iniciais, o crime teria sido praticado por dois homens com identidades desconhecidas. As autoridades policiais informaram que a vítima seria ex-presidiário.

Conforme testemunhas, Cachorro Louco estava dentro da casa onde morava, na Vila São Jorge, Vicinal das Crioulas, zona rural da cidade, quando dois homens teriam saído do meio de um matagal próximo a residência e bateram na porta da casa. Ao ver os suspeitos, a vítima ainda teria tentado fugir correndo do local, mas foi alcançado e alvejado por diversos tiros no meio da rua.

Pelas imagens feitas por populares no local do crime, por volta de 20h, era possível ver Lucael caído, já sem vida, no meio de uma rua da área. Os atiradores conseguiram fugir logo após a execução. Não há informação se os autores do crime estavam a pé ou em algum veículo. Além disso, nenhuma informação sobre as características dos suspeitos foi repassada a Polícia Militar e Civil, que estiveram na área apurando as primeiras informações sobre o crime

As autoridades apuraram que “Cachorro Louco” já tinha histórico criminal e estava sob liberdade condicional. Até o momento, não há informações sobre a autoria e motivação do crime.