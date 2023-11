Domingo termina com registro de 3 mortes violentas em Marabá

O último domingo (26) foi marcado por uma sequência de homicídios em Marabá, no sudeste do Estado. Um jovem de 19 anos foi morto por espancamento já nas primeiras horas da manhã. A vítima, identificada como Peterson Evangelista Carneiro, teria se envolvido em uma discussão no trânsito, próximo à casa noturna Pororoca Show, localizada na Folha 5, núcleo Nova Marabá.

Segundo informações preliminares colhidas no local pela Polícia Civil, a motocicleta pilotada por Peterson teria colidido contra um automóvel modelo Celta. Após o acidente, quatro homens saíram do veículo e começaram a sequência de agressões contra o rapaz. De acordo com o relato policial, o pescoço de Peterson também chegou a ser fraturado, tamanha a violência dos golpes.

Apesar de ter sido socorrido e levado ao Hospital Municipal de Marabá ainda com vida, o jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu por traumatismo cranoencefálico. A polícia abriu inquérito para investigar os detalhes do caso e procura por pistas que levem aos autores do homicídio. Peterson não tinha passagem pela polícia.

Em outro episódio, um duplo homicídio doloso também vem dando trabalho para as autoridades em Marabá. Ainda na manhã de ontem, uma equipe da Delegacia de Homicídios foi chamada na vicinal Pau Seco, próximo à Vila Murumuru, zona rural do município. Os corpos de dois homens foram encontrados no local com marcas de disparos de arma de fogo na cabeça. De acordo com o relato dos policiais, foram encontrados vários estojos de pistola 9 milímetros próximos aos corpos. Até o momento, as vítimas não foram identificadas e um inquérito foi iniciado para apurar as circunstâncias do crime.