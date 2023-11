Jovem é morto a tiros por homem em motocicleta, no município de Marabá

Um jovem, identificado como Douglas César de Araújo Silva, de 20 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (23), no bairro Nova Marabá, no município de mesmo nome. Conforme as informações iniciais, o assassinato teria ocorrido entre as ruas Folha 14 e Folha 25. Douglas teria sido atingido por, ao menos, três tiros.

Testemunhas teriam relatado às autoridades que o suspeito do crime chegou ao local onde a vítima estava conduzindo uma motocicleta modelo cross. Além disso, também informaram que Douglas foi morto quando retornava para casa após deixar a namorada no local onde ela mora, trajeto que estaria acostumado a fazer todos os dias.

Populares e amigos da vítima relataram às autoridades terem estranhado o assassinato de Douglas. Todos se questionavam o que teria motivado o crime, já que o jovem não teria envolvimento com ilegalidades, trabalhava e seria muito conhecido na região. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil.