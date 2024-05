Acidente entre ônibus e caminhão é registrado no trevo de Santa Maria do Pará, na BR-316

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão ocorreu na manhã desta quinta-feira (16) na BR-316, no Trevo Belém-Brasília, em Santa Maria do Pará, nordeste do Estado. A área, conhecida por dar acesso ao município de Salinas,ficou congestionada devido os dois veículos estarem parados às margens da via. Não há relatos de pessoas mortas.

Conforme as informações iniciais, o caminhão colidiu com a parte traseira do ônibus de viagem intermunicipal por volta de 9h. Testemunhas informaram que houve somente danos materiais. A parte frontal do caminhão ficou amassada. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os passageiros do ônibus paradas na via, assim como os dois veículos.

A Polícia Rodoviária Federal já está acompanhando a situação e uma equipe estava no local.