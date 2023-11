Homem é preso quando tentava fugir após tentar matar a esposa em Ourilândia do Norte

Um homem, identificado como Rogério dos Santos Silva, foi preso pela Polícia Militar na madrugada de segunda-feira (6), após ser suspeito de tentar matar a esposa a facadas, em Ourilândia do Norte, sudeste paraense. Conforme as informações preliminares, a vítima, que se chama Eliane Gomes Bezerra, foi atacada pelo suspeito e precisou ser encaminhada ao Hospital Regional da PA-279, onde segue internada em estado grave.

VEJA MAIS

De acordo com o Portal Zé Dudu, o crime teria ocorrido na noite do último domingo (5), quando Rogério desferiu diversos golpes de faca na vítima. Logo após o caso, Eliane foi levada ao hospital, onde precisou passar por uma cirurgia e segue internada com o estado de saúde considerado delicado.

Para capturar o principal suspeito do crime, a Polícia Militar realizou uma ação após receber uma denúncia anônima informando que Rogério Silva teria sido visto abastecendo o automóvel VW Polo, de cor preta, em um posto de combustíveis de Ourilândia e, depois, teria seguido rumo à cidade de Água Azul do Norte. A guarnição saiu na mesma direção e, a 25km de Ourilândia, próximo da Vila Caiteté, interceptou e prendeu o suspeito.

Conforme as autoridades, possivelmente Rogério estaria tentando chegar a Parauapebas, para se esconder na casa de parentes. Imediatamente o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia e, de lá, foi transferido para a Cadeia Pública de São Félix do Xingu.