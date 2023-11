Mulher é morta a tiros dentro de quarto alugado, na Pratinha II, em Belém

Uma mulher, identificada até o momento pelo vulgo ‘Carola’, foi morta com pelo menos quatro tiros de arma de fogo na tarde desta sexta-feira (3), no bairro da Pratinha II, em Belém. Conforme as informações da Polícia Militar, dois homens que chegaram ao local de bicicleta, invadiram o imóvel onde a vítima morava para cometer o crime.

VEJA MAIS

Os policiais foram acionados via Ciop, que informou que moradores teriam chamado a polícia após ouvirem os disparos. Segundo as informações obtidas pelos PMs no local do crime, os autores do homicídio seriam dois homens, que não tiveram as identidades ou características informadas pelas testemunhas. Os suspeitos chegaram ao local de bicicleta e teriam pulado o muro que fica ao lado da residência para conseguir ter acesso ao imóvel onde a vítima estava.

De acordo com os vizinhos, Carola estava morando no quarto, que seria alugado, há cerca de uma semana. Os populares ainda teriam contado aos policiais que a vítima seria usuária de drogas e que já estaria recebendo ameaças antes do crime ocorrer, informação que será apurada durante as investigações. Além disso, as testemunhas não souberam informar outras informações sobre a vida pregressa da vítima antes de ir morar no local.

Após cometer o crime, os dois homens fugiram em rumo desconhecido. A polícia encontrou a vítima, já sem vida, jogada ao lado da cama dentro do quarto. A Polícia Civil e Científica estiveram no local para realizar o trabalho de levantamento das informações e também a remoção do corpo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda a resposta.