Sogro é morto a facadas pelo genro ao defender a filha durante briga do casal, em Paragominas

Um homem, identificado como Elias da Silva Lopes, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após matar a facadas o sogro, Raimundo Ferreira da Silva, de 64 anos, no bairro Jaderlândia, no município de Paragominas, sudeste paraense. O crime ocorreu no final da manhã de quinta-feira (2), quando a vítima teria intervido para defender a filha, companheira do suspeito, que estava sendo agredida e que também foi esfaqueada.

VEJA MAIS

Conforme testemunhas, Raimundo, que é dono de um estabelecimento muito conhecido na região, teria presenciado a briga do casal e tentou separar os dois para que a filha não fosse esfaqueada. No entanto, Elias golpeou o sogro na região do estômago. Vizinhos ainda teriam acionado uma ambulância para tentar socorrer Raimundo, mas a vítima acabou indo a óbito no local. A companheira do suspeito também foi gravemente ferida na região do pescoço com os golpes da arma branca, mas foi levada por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A mulher seria submetida a uma cirurgia, no entanto, não há mais informações sobre o estado de saúde dela.

Conforme a Polícia Civil, populares ficaram revoltados com a situação e teriam linchado Elias. A Polícia Militar precisou acalmar os ânimos e impedir que a população matasse o suspeito. Logo depois, a ambulância do Samu chegou ao local e encaminhou Elias para o Hospital Regional.

Agentes da PC prenderam Elias em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Após ter saído do hospital, o suspeito foi encaminhado para a delegacia, onde passou pelos procedimentos cabíveis.