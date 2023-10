Mulher paga R$ 70 mil para grupo de extermínio matar advogada por ciúmes

Uma empresária de 41 anos está sendo acusada de pagar R$ 70 mil para um grupo de extermínio para executar uma advogada. Os criminosos também assassinaram a mãe da advogada, de 78 anos. O grupo de extermínio contratado pela empresária seria formado por quatro policiais que passaram dois meses investigando a rotina da advogada.

As investigações da Polícia Civil indicam que a empresária Maria Ediane da Mota Oliveira, que atua no ramo de loterias e jogo do bicho, ordenou o assassinato da advogada Rafaela Vasconcelos de Maria por está apaixonada pelo esposo da vítima.

O grupo de extermínio contratado pela empresária seria formado por quatro policiais que passaram dois meses investigando a rotina da advogada. A polícia encontrou nos aparelhos celulares dos suspeitos várias fotos de Rafaela, do trabalho dela e da casa onde ela vivia com a família. O crime ocorreu em 24 de março deste ano na cidade de Morrinhos, no interior do Ceará.

Procurados

A empresária Maria Ediane da Mota Oliveira entrou para a lista dos mais procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará pelo assassinato da advogada. A empresária e outros cinco homens enfrentam acusações na Justiça pelo assassinato de Rafaela e Maria Socorro.

Além disso, os policiais militares, Edilson Barbosa da Luz, Reginaldo Cavalcante, Daniel Medeiros de Siqueira e Francisco Amaury da Silva Araújo estão sob investigação pelo crime. Da mesma forma, José Elton Cavalcante Mano da Silva é acusado de participar do duplo homicídio.