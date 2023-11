Corpos de dois homens são encontrados em locais diferentes do município de Uruará

Dois homens foram mortos em locais diferentes do município de Uruará, no sudoeste paraense. Os corpos das duas vítimas, identificadas como Emerson do Nascimento Ferreira, de 24 anos, também chamado de ‘Messi’, e Wagner Rosa Alves, de 39 anos, conhecido pelo vulgo de ‘Cacau’, foram encontrados na manhã da última quarta-feira (1). Conforme a Polícia Civil, os homens apresentavam marcas de cortes profundos pelo corpo, apontando que o objeto usado nos homicídios seria uma arma branca.

VEJA MAIS

Segundo as autoridades, o primeiro corpo a ser encontrado foi o de ‘Messi’, que estava na calçada da Avenida Central com a Rua Floriano Peixoto, no centro da cidade. Populares teriam acionado a Polícia Militar ao se deparar com a vítima em via de grande movimentação. Quando a PM chegou ao local já teria encontrado os agentes da Polícia Civil que apuravam o caso. Emerson já tinha diversas passagens pela polícia e há cerca de três anos teria sofrido um atentado, em que foi atingido por vários tiros. Depois disso ele teria ficado com sequelas que desencadearam distúrbios mentais e passou a viver pelas ruas. A vítima também fazia uso de substâncias entorpecentes e de bebidas alcoólicas, o que agravava a situação.

A equipe da PC informou à guarnição da PM que havia um segundo acionamento, para um novo corpo que também teria sido encontrado em outro ponto da cidade. O segundo corpo era de ‘Cacau’ e estava na esquina da ruas Floriano Peixoto e 15 de Novembro, no bairro Jardim Morumbi. Segundo populares, o crime ocorreu por volta de 6h30. Wagner era morador de rua e usuário de drogas. Ninguém soube informar o que teria motivado o homicídio.

De acordo com a PC, ainda não há informações sobre os autores dos dois crimes. As investigações sobre o caso continuam ocorrendo e um inquérito policial foi aberto. Além disso, apesar das semelhanças entre os casos, não há informações se há alguma ligação entre eles. Cabe à Polícia Civil esclarecer as circunstâncias dos homicídios e identificar os responsáveis.