'Japa' é torturado e morto a tiros no bairro Amparo, em Santarém

Valdenilton da Silva Rocha Júnior, mais conhecido como “Japa”, de 29 anos, foi morto com pelo menos três tiros na noite desta quarta-feira (4), na rua Cristo Rei, bairro Amparo, em Santarém, no oeste paraense. O rapaz apresentava ainda fraturas nos braços, o que pode indicar que ele foi torturado antes do assassinato. Ninguém foi preso.

Levantamento realizado pela Redação Integrada de O Liberal, no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) mostra que Valdenilton respondia a dois processos por tráfico de drogas. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios, investiga se a vida pregressa do rapaz tem relação com a morte dele.

As primeiras informações sobre o ocorrido apontam que a vítima estava em um carro com os suspeitos do crime. Conforme publicação do site O Impacto, após ser alvejado, “Japa” foi deixado em via pública e os assassinos fugiram correndo, deixando o veículo para trás.

De acordo com o coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Joziel Colares, a vítima foi atingida no rosto por três tiros e tinha os braços fraturados. A suspeita é que ele tenha sido torturado antes.

A morte de “Japa” foi constatada pelo Samu. Logo após, a Polícia Científica do Pará foi acionada para fazer a análise e coleta de vestígios que ajudem na identificação dos suspeitos do crime. O corpo da​ vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de necropsia, que deverá determinar a causa da morte.

“Japa” é irmão de Wendel Anísio Pedroso, conhecido pelo apelido “Gajang”, também morto a tiros no dia 28 de julho deste ano, em um lava-jato localizado na esquina da travessa Clementino de Assis com rua Icoaraci Nunes, no bairro Aparecida, como divulgou O Impacto.

