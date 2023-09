Dois suspeitos de matar guarda municipal morrem em confronto com a Polícia Militar, em Belém

Dois suspeitos de envolvimento na morte do guarda municipal Antônio Soares Góes, de 55 anos, baleado na manhã desta quinta-feira (28), na cozinha da casa dos pais dele, no bairro do Guamá, em Belém, morreram em confronto com a Polícia Militar.

A Guarda Municipal de Belém confirmou as mortes. E informou que dois homens armados entraram na casa. Quando eles iam saindo da residência da residência da família do guarda municipal, se depararam com uma viatura da Policia Militar. "Os policiais agiram imediatamente e, após a troca de tiros, os dois suspeitos foram alvejados e vieram a óbito", informou, ainda, a Guarda Municipal.

Comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar, o tenente-coronel Casseb informou que o guarda municipal já havia recebido ameaças e, também, já tinha sido vítima de um atentado. Mas ele não divulgou detalhes sobre esses fatos.

O tenente-coronel Casseb disse que guarnições do 20º BPM e do 37º BPM faziam o policiamento ostensivo na área, o que permitiu dar uma resposta rápida à ocorrência. “Quando estavam fazendo rondas nossas viaturas entraram aqui na rua e perceberam os elementos saindo com a arma na mão. E foram logo atrás deles. E, na perseguição, houve uma intensa troca de tiros”, disse. Ambos ainda foram levados para a UPA do Guamá, mas morreram.

Já o tenente-coronel Sullivam, do Batalhão de Ações com Cães, da Policia Militar, disse que, na residência, também estavam a mãe e uma irmã do guarda municipal, mas elas não foram baleadas. Além de policiais militares, policiais civis da Divisão de Homicídios, peritos criminais da Polícia Científica do Pará e guardas municipais também compareceram à cena do crime.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da Divisão de Homicídios e peritos da Polícia Científica estiveram no local para dar início às investigações. E que dois homens suspeitos do crime morreram.