Guarda municipal é morto a tiros dentro da própria casa, em Belém

O guarda municipal de Belém, Antonio Soares Goés, de idade ainda não divulgada, morreu dentro da casa dele, após ser baleado por dois homens ainda não identificados. O crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (28), na passagem São Cristovão, entre a passagem Alvino e a avenida Bernardo Sayão, no bairro do Guamá, em Belém.

Informações preliminares apontam que 3 indivíduos teriam invadido a residêndia do guarda municipal, nesse endereço, com a intenção de executá-lo. Conforme informado pelo coronel Sulliavan, da Polícia Militar do Pará, que esteve no local para as diligências, ainda não é possível confirmar a quantidade de criminosos nem afirmar se realmente trata-se de uma execução.

Matéria em atualização.