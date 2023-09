Homem é morto a tiros em Marituba após ir cobrar coleta de bar do dia anterior

Um homem identificado como Marcos Henrique Ramos Assis, de 31 anos, foi morto a tiros no início da tarde deste sábado (30). O crime ocorreu por volta das 13h10, no bairro do Decouville, em Marituba, segundo informações da Polícia Militar (PM).

Testemunhas informaram a Polícia Militar terem ouvido disparos de arma de fogo e em seguida viram o corpo no chão da passagem Visão, entre rua Capri e passagem Bom Jesus.

Segundo informações de familiares, Marcos Henrique tinha passado o dia anterior em um bar, onde pagou tudo o que ele e os amigos consumiram. A vítima hoje teria ido cobrar a dívida das pessoas, mas acabou morrendo. Não há confirmação de que a morte ocorreu por causa da cobrança. Também ainda não há suspeitos do crime.

A polícia científica e a Divisão de Homicídios da Polícia Civil estiveram na área. A Polícia Civil informou que instaurou inquérito policial para apurar o crime de homicídio. Equipes trabalham para identificar os envolvidos no caso.