Ex-presidiário é executado a tiros em Santarém; suspeito é preso e confessa que matou por vingança

Ex-detento do sistema prisional de Santarém, no oeste do Pará, Wendel Anisio Pedroso, vulgo ‘Gajang’, foi executado com vários disparos de arma de fogo, no início da noite da sexta-feira (28), em um lava a jato localizado na esquina da Trav. Clementino de Assis com Rua Icoaraci Nunes, no bairro Aparecida, em Santarém. Não há informação oficial sobre a idade exata de Wendel, mas ele estava na faixa média de 30 anos. Os disparos foram efetuados por dois homens de motocicleta. Um deles foi preso e confessou o crime. Alegou que foi por vingança.



As informações foram divulgadas pelo site O Impacto e pelo Blog do Pião. Imagens de videomonitoramento que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um suspeito tenta fugir a pé, logo após enxergar uma viatura da Polícia Militar indo em sua direção. Seria o executor. As imagens foram registradas por volta das 18h55. Não é possível ver nessas imagens o momento exato do crime. Apenas o suspeito correndo com capacete na cabeça. E um outro homem conduzindo uma moto. Supostamente esse seria o fugitivo, comparsa do executor.



No momento do crime, quando foi abordado pelos dois suspeitos, Wendel Anísio Pedroso trabalhava lavando carros. Em diligência, a Polícia Militar prendeu o suspeito identificado como Carlos Eduardo Torres Dourado, vulgo "Dudu", de 19 anos. Uma arma com 6 munições, sendo 4 deflagradas, foi apreendida com Carlos Eduardo e deve passar por perícia.



Em depoimento ao delegado plantonista Lucivelton Ferreira, o suspeito confessou o crime e alegou que foi motivado por vingança. Apurações preliminares dão conta de que a morte do suspeito tem ligação com acerto de contas. Segundo a polícia, imagens de câmeras de segurança mostram Carlos Eduardo descendo da moto e indo em direção à vítima. O suspeito disse que o Wendel brigou com ele em uma festa, e por isso ele praticou o crime, uma espécie de revanche. Até a manhã deste sábado (290, o comparsa continuava foragido.

Histórico criminal

No dia 20 de maio de 2022, o jornal O Impacto divulgou que, um dia antes, 19/05, Wendel Anísio Pedroso Rocha, que tinha 29 anos na época, foi preso junto com uma mulher identificada como Nelcinara dos Santos Silva, de 23 anos. O casal foi preso durante rondas da Polícia Militar na rua Barão de São Nicolau, bairro do Livramento, em Santarém.



De acordo com informações da polícia, o casal foi abordado em via pública quando conduzia uma motocicleta modelo CG 150 Titan de cor amarela e placa OFP 1824, em atitude suspeita. Durante busca pessoal, 25 gramas de maconha foram encontradas com a dupla, além de R$ 80 reais em espécie e um aparelho celular. O casal foi conduzido para a 16° Seccional de Polícia Civil, assim como a motocicleta e todo material ilícito.



Em outra reportagem publicada em 23 de dezembro de 2022, o jornal O Impacto informou que, no dia 22 deste mesmo mês, quatro envolvidos no furto e desmanche de uma motocicleta foram levados para a 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém. Na ocasião, "Gajang" confessou o delito após ser abordado por militares do 3° BPM em via pública.



Neste sábado (29), a reportagem demandou a Polícia Civil do Pará para detalhar o caso e listar o histórico criminal de Wendel Anisio Pedroso. Não houve retorno até o fechamento deste texto. Entretanto, informações preliminares dão conta de que, recentemente, assim que saiu da prisão, há cerca de 3 meses, "Gajang" gravou um vídeo alegando que tinha "débitos" com determinadas pessoas e mencionou que estava tentando levar uma vida digna, trabalhando e seguindo os ensinamentos cristãos.