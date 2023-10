Homem é morto a tiros na avenida Padre Bruno Sechi, no Tapanã, em Belém

Ronaldo Sérgio Roxo, 35 anos, foi morto a tiros na tarde deste domingo (1°), na avenida Padre Bruno Sechi, no Tapanã, em Belém. A vítima estava tomando cerveja em um depósito de bebidas quando dois homens chegaram em uma motocicleta e o carona disparou. Apesar da via estar bastante movimentada na hora do assassinato, ninguém soube dar infoirmações sobre o veículo ou a identidade dos suspeitos.

A dupla saiu em fuga logo após a execução. Não se sabe ainda qual teria sido a motivação para o crime. Porém, de acordo com testemunhas, Ronaldo morava próximo do local. Perto do corpo havia uma lata de cerveja e uma bolsa feminina. A polícia confirmou que o homem estava acompanhado de uma mulher, mas, não há informações de quem seria.

A Polícia Militar está no local da ocorrência e acionou a Polícia Científica para fazer a análise e remoção do cadáver. O caso será investigado pela Polícia Civil.