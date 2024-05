PRF apreende mais de 20 kg de maconha dentro de eletrodomésticos em Altamira

Mais de 20 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde de quarta-feira (15), durante uma fiscalização no KM 643 da BR-230, no município de Altamira, sudoeste do Pará. Os entorpecentes, segundo a PRF, estavam escondidos dentro de eletrodomésticos levados em um ônibus de viagem.

Por volta das 12h, durante ações de combate ao crime e fiscalização de veículos de transporte de passageiros, os agentes rodoviários federais abordaram um ônibus de viagem que fazia o itinerário Itaituba até Marabá, sudeste do Estado.

Durante a fiscalização no bagageiro do ônibus, foram encontrados três caixas de eletrodomésticos com peso excessivo e forte odor de substância análoga a maconha. Após inspeção, foram encontrados 19 tabletes de maconha dentro de depuradores de ar.

Ainda de acordo com as autoridades, a equipe identificou o passageiro que seria dono das drogas. E, durante conversa com a PRF, ele teria demonstrado nervosismo e divergências nas informações fornecidas. Além disso, negou que as drogas fossem dele, porém a a polícia conseguiu imagens que comprovassem que o passageiro embarcou junto com as caixas no município de Rurópolis, sudoeste paraense.

Após isso, o passageiro informou que receberia a quantia de R$ 5 mil pelo transporte da droga. O suspeito e as drogas, que totalizaram o peso de 20,985 kg, foram encaminhados para delegacia de Polícia Civil de Altamira, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.