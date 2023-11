Homem é detido após tentar jogar ex-mulher de ponte, em Marabá

Policiais Militares e populares flagraram e impediram que um homem, que não teve a identidade revelada, jogasse a ex-mulher da ponte do Rio Itacaiúnas, no município de Marabá, sudeste paraense. O caso ocorreu na tarde da sexta-feira (24), próximo a cabeceira do lado da Cidade Nova. Conforme as informações iniciais, o suspeito teria espancado a vítima e ainda partiu para cima dos policiais que tentavam contê-lo. O casal apresentava sinais de embriaguez.

De acordo com os agentes que participaram da autuação, o suspeito estava completamente descontrolado. Os policiais viram a cena quando estavam a caminho do trabalho e entraram em luta corporal com o suspeito para defender a mulher da tentativa de feminicídio. O homem não queria se entregar e teria tentado agredir os agentes. Populares que passavam pela ponte pararam e auxiliaram os policiais para segurar o suspeito.

Uma grande confusão se formou no local devido ao grande número de pessoas que pararam para observar a ação policial na ponte. Um engarrafamento também se formou pois a pista, que costuma ser de grande fluxo todos os dias, ficou momentaneamente interditada para que os agentes conseguissem tirar a mulher das mãos do homem, que a segurava pelos cabelos.

Quando chegou na sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para ser autuado, o suspeito teria alegado que era ex-militar. Além disso, chegou a proferir vários xingamentos contra os policiais que o detiveram. Durante os depoimentos a mulher foi identificada como Danielly, mas o suspeito teria apresentado vários nomes diferentes e não teve a identidade descoberta.