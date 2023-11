Homem acusado de matar mãe e filho e esconder os corpos no sofá é condenado a 24 anos de prisão

Um homem de 53 anos foi condenado a 24 anos de prisão por matar e esconder os corpos de uma mulher e o filho dela em um sofá abandonado na cidade de Itapirapuã, na região oeste de Goiás. O caso repercutiu em agosto de 2022 e, segundo as polícias Civil e Militar, os corpos foram encontrados em estado de decomposição e estavam no local há pelo menos cinco dias.

O acusado, Benjamin Araújo, teria cometido o crime no dia 31 de julho, uma semana antes de acharem os corpos. As vítimas foram identificadas como Joicemeire Conde Cardoso, de 39 anos, e o filho dela, João Vitor Conde, de 8 anos. Segundo investigações, o homem teria passado o dia com Joicimeire, com quem tinha um relacionamento casual, mas acabou discutindo com a mulher por ciúmes. As autoridades apontam que Benjamin matou mãe e filho por esganadura.

De acordo com a sentença, o réu foi condenado por feminicídio contra a mulher e homicídio simples contra a criança. O crime de ocultação de cadáver também foi considerado.

