Homem é preso por estuprar a própria mãe surda de 67 anos e mantê-lá em condições desumanas

Nesta quinta-feira (23), um homem foi preso por abusar sexualmente da própria mãe. A vítima é idosa surda, de 67 anos. Ele também é investigado por maus-tratos e por se apropriar do dinheiro da idosa. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o homem começou a ser investigado após a visita de uma assistente social do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) à casa da mulher. A profissional encontrou a idosa suja de sangue e de comida. Ela estava em um cômodo sem espaço para cama, sentada em uma cadeira.

Durante a visita da assistente social, a mulher teria começado a chorar e a pedir ajuda por meio de gestos. A vítima conseguiu comunicar a profissional, que era agredida com frequência e ainda abusada sexualmente pelo filho. A assistente social teria tentado tirar a mulher da casa, mas o homem proibiu. O caso aconteceu em Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal (DF).

A idosa só conseguiu ser retirada do local com o apoio da polícia. Ela foi hospitalizada por uma semana. “A situação da vítima era tão grave que foi constatado que ela estava caquética, desorientada, desnutrida, desidratada e com escaras”, informou a PCGO em nota.

Após sair do hospital, a mulher foi acolhida em um lar para idosos. A investigação segue em andamento e o homem está sob custódio na Unidade Prisional de Santo Antônio do Descoberto, à disposição da justiça.