Homem de 29 anos é preso suspeito de estuprar idosa de 71 anos no Ceará

Suspeito de estuprar uma idosa de 71 anos, um homem identificado como Neurivan Fernandes de Alencar e Silva Junior, de 29 anos, foi preso na última quinta-feira (01), no município de Crato, a 503 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. O crime teria acontecido no último sábado (27), no bairro Seminário. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher, após solicitação da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município. A informaçção foi divulgada por meio do O Povo.

O suspeito foi localizado por equipes da Polícia Militar na residência dele, no começo da manhã, e, em seguida, levado para a unidade da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) em Juazeiro do Norte, onde passou por exame de corpo de delito cautelar. Logo depois, foi encaminhado a uma unidade prisional da região, onde ficará à disposição da Justiça.

A DDM segue investigando o caso com o apoio da Delegacia Regional de Polícia Civil do Crato. Segundo testemunhas, a vítima precisou se submeter a um procedimento cirúrgico após o estupro. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime e nem sobre o estado de saúde dela.

Como denunciar?

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) reforçou que a população pode colaborar com as investigações deste caso, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas via aplicativo de mensagens ou por ligação telefônica. A pasta assegura o sigilo e anonimato das fontes.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do Crato: (88) 3102 1250