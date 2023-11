Corpo de jovem que estava desaparecido é encontrado em decomposição no Pará

​Um corpo em estado de decomposição foi encontrado nesta quarta-feira (22), na área de ocupação urbana denominada bairro Carajás 2, local conhecido como “Taboquinha”, no núcleo Cidade Nova, em Marabá, no sudeste do Pará. A vítima foi identificada como Cleomisson Fontinele Figueiredo, de 28 anos. Ele seria usuário de drogas e estava desaparecido desde segunda-feira (20). As causas e circunstâncias da morte são desconhecidas.

De acordo com informa​ções do site Correio de Carajás, Cleomisson morava na rua Recife, bairro Independência, três quarteirões de onde o cadáver foi achado por moradores, que teriam sentido o mau cheiro e acionaram a Polícia Militar.

Os parentes de Cleomisson informaram à polícia que notaram o sumiço dele, mas não chegaram a registrar boletim de ocorrência. Equipes da Polícia Científica analisaram e removeram o cadáver do rapaz ao Instituto Médico Legal (IML). Os peritos não detalharam se o corpo de Cleomisson apresentava alguma marca de violência. A Polícia Civil está investigando o caso.