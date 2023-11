Jovem desaparecido é encontrado morto em vala, na cidade de Marabá

Um homem chamado Raylson de Souza Teixeira, 28 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de domingo (28), foi encontrado morto dentro de uma vala, na entrada da Velha Marabá, bairro histórico do município. Conforme as primeiras informações sobre o caso, o corpo de Raylson apresentava perfurações feitas por arma de fogo.

De acordo com o Portal Correio de Carajás, o corpo de Raylson foi encontrado em uma vala atrás da Praça Paulo Marabá. Durante as buscas realizadas por familiares e amigos de Raylson, a motocicleta dele foi encontrada no final da Rua Bartolomeu Igreja, também na Marabá Pioneira.

Uma guarnição da Polícia Militar foi chamada por populares assim que o corpo de Raylson foi encontrado, por volta de 12h de domingo. Equipes da Polícia Civil e Científica estiveram no local realizando a perícia e a retirada do corpo do homem. Não há informações sobre o que teria acontecido com o jovem ou quem seria o autor do homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e Militar sobre o caso e aguarda o retorno.