Jovem é morto a tiros após casa ser invadida e moto roubada, em Tailândia

Um jovem chamado Jeová Gonçalves, de 22 anos, mais conhecido como ‘Vavá’, foi morto a tiros na noite do último domingo (19), após dois suspeitos invadirem a residência onde a vítima morava. Conforme as informações iniciais, o caso ocorreu no bairro Jardim do Valle, no município de Tailândia, nordeste do Pará. Além da execução, os autores do crime ainda teriam roubado a motocicleta da vítima.

Testemunhas relataram que ‘Vavá’ teria acabado de chegar na residência quando os dois suspeitos invadiram o local. O jovem teria sido alvejado por cerca de quatro disparos de arma de fogo na região do rosto e tórax. Não há informações se a vítima estaria sozinha no local no momento do homicídio. Após o assassinato, os autores do fato fugiram levando a moto da vítima. Conhecidos da vítima relataram à polícia que Jeová seria natural do município de Moju e trabalhava como açougueiro em um supermercado de Tailândia.

Conforme as autoridades policiais, não há informações sobre a identidade dos suspeitos do crime ou qual seria a motivação para o homicídio. A Polícia Militar foi a primeira a chegar no local após ser acionada por moradores da área. A Polícia Civil também esteve no local para realizar as apurações iniciais sobre o crime e dar andamento nas investigações.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para a Polícia Civil e Militar e aguarda retorno.