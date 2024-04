Homem é morto por companheira durante briga de casal, em Marabá

Um homem identificado como Joelson Barros Ribeiro morreu na noite de domingo (31/03) após não resistir aos ferimentos causados por um esfaqueamento. A principal suspeita do crime é a companheira da vítima, que alegou ter desferido a facada em legítima defesa depois de ter sido agredida por Joelson quando eles estavam na casa da filha, durante a tarde, no município de Marabá, sudeste do Pará.

As informações iniciais sobre o caso apontam que o casal teve um desentendimento que evoluiu para violência física. Testemunhas que estavam no local do crime confirmaram à polícia a versão contada pela suspeita de esfaquear o marido. A mulher ficou no local do crime até a chegada dos agentes da Polícia Civil e Militar e confessou que usou a faca para ferir o marido.

Segundo o que foi apurado no local, logo depois de ser esfaqueado, Joelson foi levado imediatamente para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento. No entanto, por volta de 19h, os familiares foram informados pelos médicos que o homem não resistiu e morreu em decorrência de alguns órgãos terem sido atingidos pelo golpe.

Ainda no local do crime, os agentes ainda apreenderam a faca usada na briga, que foi levada como prova. A Polícia Civil acompanha o caso e já realiza mais investigações.