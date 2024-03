'Sombra' sobrevive a tentativa de homicídio em Marabá; suspeitos foram presos

Raian Lima Sousa, conhecido como “Sombra”, foi alvo de uma tentativa de homicídio na rua João Pessoa, no bairro Novo Horizonte, em Marabá, sudeste paraense, na madrugada desta sexta-feira (29). Os suspeitos, Luiz Fernando Montel Lima e André Alves de Oliveira, foram detidos em flagrante pelas autoridades policiais.

A prisão de Luiz Fernando ocorreu durante ação​ da Polícia Militar, enquanto André foi capturado pela Polícia Civil. Conforme relatos da Polícia Civil, os militares conduziram Luiz Fernando à delegacia, informando que ele e André tinham a intenção de assassinar a vítima, estando ambos armados com facas. Raian foi ferido no braço e no abdome, sem gravidade.

Durante seu interrogatório, Luiz Fernando alegou que o ataque foi motivado pela suspeita de que “Sombra” teria sido responsável pelo assassinato de Kaique, filho de André, cujo sobrenome não foi divulgado.

Apesar de André ter conseguido escapar inicialmente, a Polícia Civil o localizou após buscas durante a madrugada, por volta das 6h.

Luiz Fernando e André aguardam pela decisão judicial, enquanto as autoridades continuam as investigações para esclarecer todos os detalhes do crime.