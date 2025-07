Bragança ganhará Unidade Básica de Saúde (UBS) com maior infraestrutura para atendimentos

O município de Bragança, no nordeste do Pará, ganhará uma Unidade Básica de Saúde (UBS) porte V, com maior infraestrutura para atendimentos. O anúncio sobre a construção ocorreu na manhã desta sexta-feira (18), onde também foi assinada a ordem de serviço para a obra. A nova UBS do bairro Vila Sinhá (antiga Praça do PAC), seguirá o modelo mais avançado de estrutura de saúde básica do país, com capacidade para atender um grande número de usuários e oferecer serviços ampliados.

A UBS de porte V será referência para o fortalecimento da rede municipal de saúde e beneficiará diretamente milhares de famílias. A construção representa um avanço significativo no atendimento às comunidades da zona urbana e rural, com estrutura adequada para consultas médicas, atendimentos de enfermagem, vacinação, saúde bucal, acompanhamento de gestantes, entre outros serviços essenciais. A obra busca garantir mais estrutura, dignidade e cuidado na atenção primária à saúde da população bragantina. Ela é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Bragança, o Governo do Estado do Pará e o Governo Federal.

O evento de assinatura ocorreu na travessa B e contou com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, do Governo do Estado, vereadores, lideranças comunitárias e moradores da Vila Sinhá, que celebraram com entusiasmo o início das obras. Com este marco, está sendo reafirmado o compromisso com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e com a promoção de investimentos que transformem a realidade da população.