Homem é morto a tiros na madrugada desta Sexta-feira Santa (29), em Barcarena

José Elson Pinheiro Monteiro, de idade não revelada, foi assassinado a tiros, na madrugada desta Sexta-feira Santa (29), em Barcarena, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em casa quando três homens chamaram José para fora do imóvel e efetuaram os disparos de arma de fogo contra ele.

O 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM) foi acionado ao caso, mas, ao chegar no local do crime, nenhum dos três suspeitos de envolvimento no homicídio foi localizado.

Ainda de acordo com PM, José cumpria liberdade provisória. Para as autoridades, moradores das proximidades onde Elson foi morto contaram que ele já vinha sendo ameaçado de morte. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.

VEJA MAIS