Corpo de homem é encontrado próximo a praia de Sirituba, em Barcarena

O corpo de um homem foi encontrado boiando na noite de segunda-feira (18), próximo à praia de Sirituba, na Ilha Trambioca, município de Barcarena, região metropolitana de Belém. Conforme as informações policiais, populares avistaram o cadáver ainda no domingo (17) e acionaram os bombeiros para realizar a remoção. A Polícia Civil informou que a identidade do homem e as causas da morte ainda são desconhecidas.

Os moradores da área auxiliaram nas buscas pelo corpo desde o domingo. Após ser localizado, o Corpo de Bombeiros levaram o cadáver até a Praia do Caripi, onde foi entregue a Polícia Científica, para a realização da perícia. Apesar das autoridades ainda não informarem a identidade do homem, os moradores da área relatam que pode se tratar do pescador Carlos Dias dos Santos, de 36 anos. Ele estava desaparecido desde a sexta-feira (15), quando saiu para pescar na região do município de Vigia.

Ainda conforme os populares, a tripulação que estava na embarcação e saiu para pescar junto com Carlos relataram que ele teria tido um ‘surto’ e pulou do barco quando eles estavam próximos à vila de Vila do Conde, retornando da viagem. A família foi informada sobre o caso na manhã de sábado (16) e contestou os relatos dos tripulantes. Um familiar de Carlos esteve no local onde o corpo foi encontrado na segunda-feira e informou ter reconhecido o familiar por uma marca na perna e pelas peças de roupas. No entanto, a confirmação oficial da identidade somente será divulgada após todas as análises dos peritos que realizaram o transporte do cadáver para Belém.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que o corpo foi retirado e entregue para a Polícia Científica. A Polícia Civil também enviou nota comunicando que o corpo foi encaminhado para a perícia para a identificação da vítima e causa da morte. O caso foi registrado na delegacia de Vila dos Cabanos.