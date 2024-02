Homem morre afogado em rio durante festa, em São Miguel do Guamá

Um homem morreu afogado no Rio Guamá, na noite de domingo (11), durante uma festa que ocorria no município de São Miguel do Guamá, nordeste paraense. A vítima foi identificada até o momento somente como ‘Pureto’. As informações iniciais são que ele estava consumindo bebidas alcoólicas e, em certo momento, entrou no rio desaparecendo nas águas. Cerca de uma hora depois foi encontrado morto.

Conforme o 42° BPM, responsável pelo policiamento do município, por volta de 22h30 populares que estavam participando de um festejo às margens do rio informaram que ‘Pureto’ havia desaparecido ao entrar na água. Imediatamente o Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas pelo homem. Devido a pouca iluminação no local e a tonalidade escura da água, os agentes tiveram dificuldades nas buscas e não encontraram a vítima. Por volta de 23h55, os policiais foram novamente acionados pelos moradores que informaram sobre o aparecimento do corpo.

Os bombeiros realizaram a remoção do corpo de ‘Pureto’ e iniciaram os procedimentos de reanimação, no entanto não obtiveram sucesso. Segundo pessoas da área, a vítima tinha problemas mentais e era muito conhecida na cidade. As testemunhas lamentaram a morte de Pureto.