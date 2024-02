Policiais salvam homem vítima de afogamento em Igarapé-Miri

Policiais militares do 31⁰ Batalhão de Polícia Militar (31⁰ BPM), que atuam no município de Igarapé-Miri, região nordeste do Estado, salvaram um homem, de 54 anos, que estava se afogando em um rio da região. A ação ocorreu na manhã da última sexta-feira (9).

Os militares estavam finalizando uma operação de policiamento nas áreas ribeirinhas do município, quando perceberam que um homem havia caído de uma balsa e estava se afogando. Imediatamente um dos polici​ais pulou no rio e, com apoio de uma corda e a ajuda dos demais tripulantes da embarcação, conseguiu resgatar a vítima, que estava desacordada.

Com o auxílio de uma viatura, o homem, que apresentava sinais de embriaguez, e recebeu os primeiros socorros no local, foi conduzido para uma unidade de saúde, onde foi atendido pelo médico de plantão.