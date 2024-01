Paraense é encontrado morto em Santa Catarina; amigos reconheceram o corpo

Foi identificado como Breno Fonteles dos Santos, de 27 anos, o jovem encontrado morto no rio Itajaí-Açu, em Blumenau (SC), na manhã desta quarta-feira (3). Ele estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro de 2023. Segundo a imprensa catarinense, a família do rapaz autorizou que amigos realizassem o reconhecimento do corpo na sede do Instituto Médico Legal (IML). Ainda conforme os noticiários, o cadáver não apresentava marcas de violência. A causa da morte teria sido afogamento. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Breno era natural do Pará, mas ainda não ​há detalhes de qual município exatamente e havia passado o réveillon em Blumenau. Diante da situação, a família está organizando uma vaquinha para arrecadar valores e trazer o corpo para ser sepultado no Pará. Qualquer valor pode ser doado por meio do PIX – chave celular (91) 98987-4464.

O caso

Um corpo foi encontrado boiando no rio Itajaí-Açu, em Blumenau, por volta das 7h30 desta quarta-feira (3). O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para realizar o resgate nas proximidades da ponte do anel Viário Norte, no bairro Ponta Aguda. O homem estava vestido com camiseta branca da marca Vans e calça jeans. O corpo foi levado pela Polícia Científica e, mais tarde, foi identificado como sendo de Breno.