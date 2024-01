Perfil de humor entra para a história do futebol paraense e patrocina o Santa Rosa no Parazão 2024

Faltando menos de 20 dias para o início do Campeonato Paraense de futebol, os clubes apresentam seus elencos e iniciam a pré-temporada, além de anunciar parcerias para o Parazão. O Santa Rosa, que completa 100 anos em 2024, conquistou o acesso à elite do futebol paraense e voltará a jogar a Primeira Divisão depois de 13 anos. A equipe de Icoaraci vem com uma novidade na camisa. Um perfil de humor de Belém, será um dos patrocinadores do Santinha no Parazão.

O perfil “Futebol Zueiro PA”, fundado m 2014, será um dos patrocinadores do Santa Rosa no Campeonato Paraense. O dono do perfil, Eduardo Assunção, mais conhecido como “Edu Zueiro”, falou da felicidade em fazer parte da história de um clube centenário que é o Santa Rosa e marcar a um momento importante do perfil que é sensação nas redes sociais.

“É uma honra o Futebol Zueiro PA ter uma parceria com o Santa Rosa. Em 2024 a gente marca mais um a história no perfil, como sendo a primeira página de humor no futebol, patrocinando uma equipe na Primeira Divisão do Campeonato Paraense. Obrigado Santa Rosa, é uma sensação única e maravilhosa e vamos por mais”, disse Edu.

O presidente do Santa Rosa, Roma Merabet, conversou com a equipe de O Liberal e falou sobre a importância em ter o Futebol Zueiro PA como parceiro. Roma citou que o perfil não é apenas uma página de brincadeiras, mas sim um canal de comunicação que trabalha diretamente com uma galera mais jovem, antenada e que tem o feedback interessante.

“Somos um time centenário, mas com essa nova gestão, temos apenas dois anos, e como a gente sempre gosta de enfatizar: somos um grupo novo, com pensamentos atualizados e que muito estudo. Então por conta de todas essas características, queremos trazer pessoas jovens e atuais para fazer futebol. Assim que surgiu o patrocínio do Futebol Zueiro PA, ali tem uma galera jovem que faz futebol com humor, mas com responsabilidade. Acho importante aliar isso ao Santa Rosa. Para além, tem essa comunicação nas redes sociais que fala com o público que gosta de estar sempre atualizado também e que é participativo”, falou.

Símbolo do Futebol Zueiro PA na camisa do Santa Rosa (Divulgação / Futebol Zueiro PA)

O Santa Rosa foi o vice-campeão da Segundinha e, agora na elite, faz parte do Grupo B, ao lado do Remo, Caeté e Cametá. A estreia do Santinha no Parazão será diante do Paysandu, no dia 20 de janeiro, no Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.