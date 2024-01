Estádio do Mangueirão recebe preparação especial para jogos da temporada 2024

O principal palco do futebol no Pará, o Estádio do Mangueirão, está recebendo diversos serviços de reparos em um cronograma pontual para o início da temporada de jogos de 2024. Os serviços estão sendo realizados de domingo a domingo, passando desde o gramado até as arquibancadas.

“Na expectativa para a abertura da temporada de jogos 2024, além do trabalho que está sendo realizado no gramado, estamos também realizando serviços de manutenção em outros setores, tudo para deixar o espaço preparado para receber os torcedores com o melhor que o Novo Mangueirão tem a oferecer”, explicou o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade.

Benguí está se aproximando, entre a equipe do Flamengo Master contra a Seleção Paraense, no dia 13 de janeiro, e o gramado é uma das principais preocupações da equipe de reparos.

Segundo o engenheiro-agrônomo responsável pelo Mangueirão, Raimundo Mesquita, a grama passa por manutenção diária com corte rotativo para a limpeza do gramado e, ao mesmo tempo, a descompactação do solo, além dos serviços de irrigação e tratamento à base de adubo para o fortalecimento das raízes.

“Nossa equipe segue intensamente com os trabalhos de cuidados técnicos do gramado para a temporada deste ano, tudo para deixar o campo 100% para receber os jogos deste ano", disse.

Além do gramado, manutenções nos telões, nobreaks, subestações, e limpeza diária das acomodações, como assentos da área das cadeiras, arquibancadas, camarotes e cabines, estão sendo realizadas. Assim como testagem de cores do sistema de iluminação cênica e na sonorização, testagem nas catracas eletrônicas, entre outros.

Confira os jogos de janeiro no Mangueirão:

13/01/2024: Flamengo Master x Seleção Paraense (Amistoso)

20/01/2024: Paysandu x Santa Rosa (Campeonato Paraense)

21/01/2024: Remo x Canaã (Campeonato Paraense)

24/01/2024: Remo x Castanhal (Campeonato Paraense)

31/01/2024: Flamengo x Sampaio Corrêa/RJ (Campeonato Carioca)