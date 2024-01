Mais de 20 mil ingressos para o jogo do Flamengo no Mangueirão são vendidos em três horas

A venda de ingressos para o jogo entre Flamengo-RJ e Sampaio Corrêa, em Belém, iniciou nesta quarta-feira (3) e a procura é intensa. Em menos de três horas após o início da comercialização dos bilhetes, mais de 20 mil entradas já haviam sido vendidas. As informações foram confirmadas pelo diretor da BIS Entretenimento, Calilo Kzam.

Caso a média se mantenha, podemos esperar o esgotamento de ingressos até o início do final de semana. Vale destacar que a capacidade máxima do estádio Mangueirão para grandes eventos é de 50 mil pessoas. O número foi ampliado após a reforma da estrutura.

Até o momento, os recordes de público do novo Mangueirão ainda não chegaram na casa dos 50 mil, mas estão bem próximos. Nos meses de setembro e outubro, o estádio recebeu partidas com mais de 48 mil pessoas: Brasil e Bolívia; Paysandu e Botafogo-PB; e Paysandu e Amazonas.

Onde comprar?

Neste primeiro estágio, os bilhetes poderão ser adquiridos pela modalidade online, pelo site Ingresso SA. Em breve, serão disponibilizados também quatro pontos de venda presenciais da Região Metropolitana de Belém: as lojas Nação Rubro-Negra dos shoppings Castanheira, Pátio Belém e Boulevard; e nos Classificados de O Liberal no subsolo do shopping Boulevard. A data de início da venda presencial ainda não foi anunciada.

As entradas de arquibancada (inteira) custa R$ 200,00, enquanto os bilhetes de cadeira (inteira) são por R$ 400,00. Os valores são similares aos cobrados na partida entre Flamengo-RJ e Audax-RJ, que será realizado na Arena da Amazônia, em Manaus, pela primeira rodada do Cariocão.

Meia solidária

No entanto, a população terá a possibilidade de adquirir entradas solidárias. Com a doação de um quilo de alimento não perecível, os bilhetes serão vendidos pela metade do preço, custando R$ 100,00 para as arquibancadas e R$ 200,00 para as cadeiras. Essa modalidade é válida para qualquer pessoa.