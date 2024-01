Flamengo, Supercopa, pré-olímpico… Belém pode seguir na rota de grandes eventos esportivos em 2024

Após receber um jogo da Seleção Brasileira no último mês de agosto, Belém seguirá na rota dos grandes eventos esportivos em 2024. E o principal palco será o Estádio Mangueirão, recentemente reformado e adaptado para se tornar uma arena multisuso.

Campeonato Carioca

Mangueirão vai receber jogo do Flamengo pelo Campeonato Carioca de 2024. (Agência Pará)

O primeiro jogo confirmado será entre Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ, pelo Campeonato Carioca. A partida está agendada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para ocorrer no dia 31 de janeiro, às 21h30, no Mangueirão. A venda de ingressos será iniciada nos próximos dias e promete movimentar a torcida rubro-negra residente em Belém e região. O estádio ainda é cotado para receber jogos de Vasco, Botafogo e Fluminense pelo Cariocão.

Supercopa do Brasil

Troféu deste ano ficará com São Paulo ou Palmeiras (Lucas Figueiredo / CBF)

Mas, para além de uma partida do Campeonato Carioca, o Mangueirão ainda é cotado para receber a grande decisão da Supercopa do Brasil, torneio que coloca frente a frente os atuais campeões da Série A e da Copa do Brasil. Neste caso, o duelo será entre Palmeiras e São Paulo. A data já foi oficializada: 3 de fevereiro.

O local, no entanto, ainda não foi divulgado pela CBF. O governo do Pará e a Federação Paraense de Futebol se movimentam nos bastidores para levar o jogo para o Pará, até pelo apelo do Verdão ter como destaque um jogador paraense, o atacante Rony. Também concorrem com o Mangueirão outros três estádios: o Maracanã, no Rio de Janeiro; o Mané Garrincha, em Brasília; e o Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais.

Apesar dos dois finalistas serem paulistas, a partida não será no estado em razão de uma determinação do Ministério Público de São Paulo, que obriga que os clássicos sejam disputados com torcida única, algo que enfraquecerá o espetáculo na opinião da CBF.

Copa Libertadores e Sul-americana

Sucesso de público em jogo da Seleção criou 'canal de comunicação' entre a FPF e a Conmebol (Rodrigo Pinheiro/Ag. Pará)

Ainda não existem jogos "candidatos" a serem realizados em Belém das duas principais competições do continente, a Libertadores da América e a Copa Sul-americana. Porém, há o desejo e a ambição da FPF em fazer do Mangueirão o palco de uma partida de pelo menos um dos torneios internacionais.

Contam a favor da Federação o bom relacionamento criado com a Conmebol durante a passagem da Seleção Brasileira em Belém, em agosto. A partida contra a Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, foi considerada um sucesso de apelo e engajamento da torcida. O estádio recebeu seu público recorde até então: 43.188 pagantes.

Pré-olímpico de basquete feminino

Mangueirinho vai receber jogos da Seleção Brasileira de basquete feminino em fevereiro (Oswaldo Forte / O Liberal)

Saindo do Mangueirão para o Mangueirinho, a Arena Guilherme Paraense, que fica anexa ao estádio, Belém está confirmada como uma das sedes do torneio pré-Olímpico de basquete feminino, que será entre os dias 8 e 11 de fevereiro. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) em setembro passado.

Ao todo, serão 16 equipes no torneio. Belém receberá três partidas da Seleção Brasileira: contra Austrália, Sérvia e Alemanha. Os dias, horários e preços dos ingressos ainda serão divulgados. Para garantir vaga em Paris 2024, o Brasil precisa ficar entre os três primeiros do grupo. A Austrália é uma das favoritas (3ª no ranking mundial), à frente de Sérvia (10ª) e Alemanha (25ª). O Brasil é o 8º do ranking.