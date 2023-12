Mangueirão é candidato a receber a Supercopa do Brasil, mas imbróglio na CBF atrapalha acerto

Com a possibilidade de receber os gigantes cariocas nas primeiras semanas de 2024, o Mangueirão ainda vive a expectativa de ser sede da Supercopa do Brasil, marcada para o dia 3 de fevereiro. A informação é do presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, ele disse que enviou uma proposta à CBF e aguarda uma resposta de entidade.

"De verdade é algo que tá na mesa. Tenho tentado que Belém seja sede não só da Supercopa, mas como da final da Libertadores e da Sul-Americana. No entanto, nesse momento, a CBF está em processo eleitoral. Então, qualquer informação nesse sentido agora é bobagem. Existe, sim, da minha parte, essas reivindicações. Vou fazer de tudo pra colocar o futebol do Pará em evidência", explicou.

A CBF, no momento, vive um período de intervenção. O antigo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, foi destituído do cargo pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que ordenou a realização de uma nova eleição em um prazo de 30 dias úteis, iniciando na última segunda-feira (11) e com término previsto até 25 de janeiro.

Por enquanto, quem comanda a entidade é o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz. Ele ficará no cargo até a realização de um novo pleito para a presidência.

Entenda o afastamento

O processo que resultou no afastamento de Ednaldo Rodrigues teve início em 2018, a partir de uma iniciativa do Ministério Público do Rio de Janeiro, relacionada à eleição de Rogério Caboclo, antecessor de Ednaldo.

O MP questionou o estatuto da CBF por estar em desacordo com a Lei Pelé, devido à atribuição de pesos diferentes para clubes nas votações para a escolha dos presidentes. A decisão de 2021 anulou a eleição de Caboclo e determinou uma intervenção na CBF, que foi inicialmente nomeada com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), mas posteriormente cassada.

Após um acordo extrajudicial entre CBF e Ministério Público, o estatuto foi modificado, igualando os pesos nos votos dos times das séries A e B. Na eleição de 2022, Ednaldo Rodrigues foi eleito para um mandato completo de quatro anos.

Gustavo Feijó, vice na época de Caboclo, buscou a 2ª instância, solicitando a anulação do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e o afastamento de Ednaldo, argumentando que o juiz de 1ª instância não tinha atribuição para homologar o documento. A decisão do TJ-RJ acatou esse pedido na última quinta-feira (7).

Supercopa do Brasil

A Supercopa do Brasil é um título disputado entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Brasileirão. Ela define quem seria, de fato, o melhor clube do país no ano. Como em 2023 o São Paulo venceu a Copa do Brasil e o Palmeiras o campeonato Brasileiro, a disputa será entre os dois gigantes paulistas.

Se de fato as especulações se confirmarem, São Paulo e Palmeiras jogariam em Belém no dia 03 de fevereiro de 2024, um sábado, provavelmente, às 17h e, quem sabe em solo paraense. Outros estádios que podem receber o clássico Choque-Rei são a Arena Pantanal, em Cuiabá, e o Mané Garrincha, em Brasília.