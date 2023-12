Ednaldo Rodrigues entra com recurso junto ao STJ para ficar à frente da CBF até eleições

Ednaldo Rodrigues, presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), apelou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta segunda-feira, contestando a decisão da Justiça do Rio que o removeu do cargo. Os advogados argumentam que essa decisão prejudica a estrutura do futebol e sua economia, além do risco de a entidade ser suspensa pela Fifa, o que impediria a participação da seleção brasileira e clubes do país em competições internacionais.

A destituição de Ednaldo ocorreu na quinta-feira, devido à invalidação de uma série de assembleias da entidade, incluindo aquela que o elegeu como presidente, por não estarem em conformidade com a lei. A Justiça também determinou que o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz, atue como interventor na entidade até a convocação de novas eleições. A defesa de Ednaldo pede ao STJ que, se o recurso não for aceito, ele permaneça na função para convocar um novo pleito em até 30 dias, o que terminaria em janeiro.

Uma das consequências imediatas desse caso é a possível revogação da contratação do treinador Carlo Ancelotti para a seleção brasileira em junho de 2024. Ednaldo havia encaminhado essa negociação, mas sem sua posição, a viabilidade do acordo fica incerta. Ancelotti nunca se pronunciou claramente sobre o assunto.

O julgamento que resultou no afastamento de Ednaldo da liderança do futebol abordou a legalidade de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a CBF e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) em março de 2022. Desembargadores consideraram que o MP não deveria ter movido uma Ação Civil Pública (ACP) contra as eleições de 2017 na entidade, quando Rogério Caboclo foi eleito.

A revisão foi solicitada por ex-presidentes da CBF, Ricardo Teixeira e Marco Polo del Nero, levando à anulação do TAC. Outros dirigentes de federações também buscaram intervenção judicial.

O TAC foi estabelecido porque o MP-RJ considerava ilegais as regras eleitorais que levaram Ednaldo Rodrigues à presidência. Uma mudança no estatuto da entidade, em 2017, permitia que clubes e federações votassem juntos para eleger o presidente. Foi dessa forma que Rogério Caboclo foi eleito em 2017, indicado por Marco Polo del Nero. Caboclo foi removido após acusações de assédio.

Ednaldo Rodrigues, então vice-presidente da CBF, assumiu interinamente após o afastamento de Caboclo. Críticos tentaram impedir a eleição de março de 2022 alegando que o TAC, assinado por ele como presidente interino, ratificou uma eleição que o tornaria presidente efetivo.

Enquanto esses processos judiciais ocorrem, a Fifa enviou uma notificação à CBF na semana passada, alertando sobre a possibilidade de suspensão da entidade caso o afastamento de Ednaldo Rodrigues seja resultado de "influência indevida de terceiros". A Fifa e a Conmebol reiteraram esse alerta em resposta a consultas realizadas pelo secretário-geral da CBF, Alcino Reis.