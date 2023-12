Quem é José Perdiz, novo presidente interino da CBF após afastamento de Ednaldo Rodrigues

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), José Perdiz de Jesus, foi designado como o novo interventor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), assumindo a presidência da entidade após o afastamento de Ednaldo Rodrigues do cargo. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (7/12) pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que considerou ilegal o Termo de Acordo de Conduta (TAC) assinado entre o Ministério Público e a CBF.

VEJA MAIS

José Perdiz é advogado formado pela Universidade Federal de Goiás, com especialidade em Direito Civil e associado à OAB do Distrito Federal. Ele ingressou no STJD do futebol em 2012, presidindo a 5ª Comissão Disciplinar até 2016. Em maio de 2023 assumiu a presidência do STJD em cerimônia com a presença do ex-presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

O novo interventor permanecerá no cargo por, no máximo, 30 dias, prazo estabelecido para a realização de novas eleições para a presidência da CBF.