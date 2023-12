CBF: ex-presidente Marco Polo Del Nero exige saída de Ednaldo Rodrigues e aponta 'gestão temerária'

Em um artigo para o portal UOL, Marco Polo Del Nero, ex-presidente banido da CBF devido a escândalos de corrupção, levanta preocupações sobre os rumos financeiros da Confederação e pede a renúncia de Ednaldo Rodrigues, atual mandatário da entidade.

VEJA MAIS

Del Nero, que está proibido de exercer atividades diretivas desde 2018 pela FIFA, critica a suposta "gestão temerária" da CBF, acusando Ednaldo de ter gasto R$ 400 milhões enquanto o futebol brasileiro enfrenta uma queda de desempenho.

O ex-cartola destaca a preocupação com a saúde financeira da CBF, mencionando uma redução no saldo de caixa de R$ 1,25 bilhão para R$ 870 milhões em poucos meses. Ele questiona o destino dos R$ 400 milhões e aponta a estagnação da CBF, o desempenho insatisfatório da seleção e o cenário caótico no futebol nacional.

Del Nero projeta um futuro ainda mais "sombrio", com a desvalorização da marca da seleção brasileira, a possível perda de patrocinadores e contratos renegociados a valores inferiores. Ele destaca a diminuição de receitas, a saída de patrocinadores e a situação caótica envolvendo fornecedores e protestos.

A resposta da CBF às alegações de Del Nero classifica as informações como "fake news". Em comunicado oficial, a entidade destaca o maior superávit da sua história em 2022 e os investimentos significativos, especialmente em setores negligenciados por gestões anteriores, como clubes das Séries C e D e futebol feminino.