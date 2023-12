FIFA intervém na briga política da CBF e adverte sobre possíveis consequências, como suspensão

A disputa política nos corredores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atingiu novos patamares, agora com a intervenção direta da FIFA. Em comunicado enviado na quarta-feira (29), a entidade máxima do futebol mundial reforçou alguns artigos do seu estatuto, salientando que os filiados devem resolver suas questões internas, sem interferência externa, sob risco de suspensão.

A ação da FIFA surge em meio à decisão da Justiça do Rio de Janeiro de agendar o julgamento de uma ação que busca anular um acordo feito entre a CBF e o Ministério Público. Nos bastidores, os ex-presidentes Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira lideram o processo, buscando invalidar a eleição de Ednaldo Rodrigues e instaurar um interventor.

A velocidade da resposta da FIFA também está relacionada ao histórico de Del Nero, banido pela entidade por envolvimento em um escândalo de corrupção. Além disso, a relação favorável com Ednaldo Rodrigues contribui para a postura pró-ativa da FIFA.

Se Del Nero e Teixeira obtiverem êxito, a CBF enfrenta a ameaça de suspensão, e a FIFA pode tomar medidas imediatas. Uma consequência significativa seria a proibição do Fluminense de participar do Mundial de Clubes, com a primeira partida marcada para 18 de dezembro. A suspensão da confederação também impactaria outros clubes brasileiros, impedindo sua participação em competições ligadas a FIFA, como Libertadores e Sul-Americana no próximo ano.