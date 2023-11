CBF avalia contratação de coordenador para a seleção brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está avaliando a contratação de um dirigente para atuar como coordenador da seleção brasileira. O cargo, que não é ocupado desde a saída de Juninho Paulista, logo após a Copa do Mundo de 2022, seria responsável por fazer a interface entre a comissão técnica e a diretoria da CBF.

A ideia de contratar um coordenador técnico surgiu após a sequência de resultados negativos da seleção brasileira em 2023. Nos nove jogos que disputou, o Brasil teve cinco derrotas, um empate e três vitórias. O perfil do coordenador técnico que a CBF procura ainda não foi definido. O objetivo é contratar alguém com experiência no futebol e que tenha um bom relacionamento com a comissão técnica.

VEJA MAIS

Avaliação de Diniz

Sob o comando de Fernando Diniz, o Brasil sofreu três derrotas seguidas pela primeira vez na história do torneio, além de ter perdido uma invencibilidade histórica. O time está em sexto lugar nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, atrás de Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador e Venezuela.

Apesar dos resultados ruins, a CBF não tem intenção de mudar os planos para Diniz. Ele deve ficar até março, quando a seleção faz amistosos contra Espanha e Inglaterra.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)