Real Madrid estaria estudando renovação com o técnico Carlo Ancelotti, diz site

Carlo Ancelotti é a principal prioridade da CBF para assumir a Seleção Brasileira, e após supostas negociações o acordo seria que o técnico passaria a comandar o Brasil a partir de julho de 2024, no entanto, os planos da entidade podem ser atrapalhados por uma possível extensão de contrato do treinador com o Real Madrid.

Segundo o site espanhol Relevo, o presidente do Real, Florentino Pérez, estaria avaliando a possibilidade por conta da quantidade de jovens atletas que fazem parte do plantel atualmente. O contrato seria estendido por dois anos, com um ano a fico e outra chance de renovação.

A CBF estaria disposta a esperar o treinador até a metade do próximo ano, no entanto, mesmo com os rumores, Ancelotti nunca confirmou um acordo com a entidade brasileira.

Enquanto a situação se desdobra, a Seleção Brasileira continua sob comando do técnico Fernando Diniz, que também está a frente do Fluminense. Diniz enfrenta atualmente uma má fase no comando da Canarinha, já que das cinco partidas disputadas nas Eliminatórias da Copa do Mundo, venceu apenas uma, empatando duas e perdendo duas.