Ancelotti nega que vai comandar Seleção Brasileira: ‘Apenas rumores’

Mesmo com a promessa do presidente da CBF, Carlo Ancelotti continua negando os rumores de que deve comandar a Seleção Brasileira a partir de 2024. Durante uma entrevista nesta segunda-feira (16), o italiano, que atualmente é técnico do Real Madrid, afirmou que o suposto acordo com a CBF não passa de rumor.

“É tudo uma questão de rumores, especulações [o acordo com a CBF]. Me sinto muito bem no Real Madrid do jeito que as coisas estão. Começamos a nossa temporada de forma excelente e esperamos continuar no mesmo nível”, afirmou o italiano.

VEJA MAIS

Segundo Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, Ancelotti já teria aceitado comandar a Seleção Canarinha após o término do vínculo com o clube espanhol, que vai até junho de 2024. Legalmente, o italiano só pode assinar um contrato em janeiro, seis meses antes do fim do vínculo com o Real, mas a entidade brasileira entende já ter garantias do negócio.

Apesar disto, o técnico já foi questionado diversas vezes sobre a ida para a Seleção Brasileira, mas nunca confirmou, evitando o tema, ou negando. Enquanto isso, o Brasil segue sob comando de Fernando Diniz, disputando as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.