FPF manifesta apoio a Ednaldo Rodrigues após destituição do cargo de presidente da CBF

A Federação Paraense de Futebol (FPF) manifestou apoio a Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que foi destituído do cargo pela Justiça do Rio de Janeiro na última quinta-feira (6). Segundo a FPF, o pleito que colocou Ednaldo no cargo mais alto do futebol brasileiro foi "limpo e transparente".

Na quinta-feira, a 21a Vara de Direito Privado do TJ-RJ anulou a validade de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre CBF e o Ministério Público do Rio de Janeiro, que determinava regras eleitorais da confederação. Dessa forma, a eleição de Ednaldo para um mandato de quatro anos, realizada no ano passado, foi invalidada.

Em nota, a FPF disse que respeita a decisão da Justiça do Rio, mas reitera o apoio a Rodrigues. A Federação acredita que essa situação será resolvida da melhor maneira possível e que Ednaldo voltará em breve ao cargo de presidente.

Entenda o caso

Em março de 2022, Ednaldo Rodrigues e o Ministério Público do Rio de Janeiro formalizaram um TAC, estabelecendo novas diretrizes eleitorais. Em teoria, esse acordo deveria encerrar a ação que levou a uma intervenção CBF.

Segundo as novas regras, Ednaldo Rodrigues foi eleito presidente da CBF como o único candidato nas eleições de 2022, garantindo um mandato de quatro anos. No entanto, alguns vice-presidentes da CBF, à época, questionaram a assinatura desse acordo com o Ministério Público.

A contestação, refutada pela CBF, alega que Ednaldo não deveria ter assinado o TAC, uma vez que ocupava a posição de presidente interino, podendo se beneficiar do acordo para concorrer nas eleições subsequentes. Além disso, os vice-presidentes argumentam que, com a assinatura do TAC, perderam um ano de seus mandatos.

Confira a nota da FPF na íntegra

A Federação Paraense de Futebol expressa o seu absoluto apoio à gestão do Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

Rodrigues demonstrou com altivez uma liderança até então nunca vista com o cuidado ao futebol, especialmente com a região Norte. Sua parceria incansável foi determinante para que o Pará pudesse ser visto sob olhares mais responsáveis, respeitosos e sensíveis, ao ser um parceiro direto em novos planos de fomento ao futebol profissional, de base e do interior, tanto feminino quanto masculino.

Aos 69 anos, Ednaldo Rodrigues, homem negro, sertanejo e natural de Vitória da Conquista (BA) foi eleito na maior votação da história da CBF, de maneira unânime, em um pleito limpo e transparente. A FPF respeita a decisão do TJD/RJ, mas reitera o seu incondicional amparo à Rodrigues nesse momento adverso.

Acreditamos que essa situação será resolvida da melhor maneira possível e, que em um breve futuro, Ednaldo Rodrigues seguirá liderando, de forma íntegra, as pautas fundamentais para a ascensão do futebol de cada região, assim como tem demonstrado com forte afinco e primazia nas lutas do Pará.