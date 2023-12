Com retorno de Parazão Sub-13 e Sub-15, FPF divulga calendário da temporada 2024

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou o calendário de competições para a temporada 2024. O documento foi anunciado pelo Departamento de Competições (DCO) e inclui campeonatos para o futebol profissional e de base, tanto masculino quanto feminino, além das competições do futebol do interior, totalizando 44 certames.

No futebol profissional, haverá um acréscimo significativo de cinco competições no próximo ciclo, incluindo duas novidades: a Copa Grão-Pará e a Supercopa Grão-Pará, que será a primeira a ocorrer no calendário. Estas competições se juntam ao Parazão Série A, Parazão B1 e Parazão B2.

Calendário 2024

As categorias de base terão um aumento considerável, com um total de 30 competições regionalizadas, abrangendo o masculino e o feminino, desde o Sub-13 até o Sub-20. O investimento nessa base é parte da política adotada pela gestão da entidade, que pretende impulsionar e capacitar talentos locais, cobrindo cerca de mil jogos.

O futebol feminino entra em 2024 com oito competições planejadas, desde as categorias de base até o nível adulto. Por fim, o futebol do interior terá espaço no calendário da FPF, com seis competições abrangendo as categorias de base, tanto masculino quanto feminino, incrementando o cenário esportivo fora das áreas urbanas mais populosas.

* o calendário poderá sofrer alterações conforme modificações na grade da CBF.