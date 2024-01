Ingressos para jogo do Flamengo em Belém começam a ser vendidos nesta quarta (3); saiba onde comprar

Começam nesta quarta-feira (3) a venda de ingressos para a partida entre Flamengo-RJ e Sampaio Correia-RJ, que será realizada no estádio Mangueirão, em Belém. O duelo, que será realizado no dia 31 de janeiro, às 21h30, será válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca deste ano.

> Comprar ingressos para Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ em Belém

Venda online e presencial

Neste primeiro estágio, os bilhetes poderão ser adquiridos pela modalidade online, pelo site Ingresso SA; e em quatro pontos de venda presenciais da Região Metropolitana de Belém: as lojas Nação Rubro-Negra dos shoppings Castanheira, Pátio Belém e Boulevard; e nos Classificados de O Liberal no subsolo do shopping Boulevard.

As entradas de arquibancada (inteira) custa R$ 200,00, enquanto os bilhetes de cadeira (inteira) são por R$ 400,00. Os valores são similares aos cobrados na partida entre Flamengo-RJ e Audax-RJ, que será realizado na Arena da Amazônia, em Manaus, pela primeira rodada do Cariocão.

Meia solidária

No entanto, a população terá a possibilidade de adquirir entradas solidárias. Com a doação de um quilo de alimento não perecível, os bilhetes serão vendidos pela metade do preço, custando R$ 100,00 para as arquibancadas e R$ 200,00 para as cadeiras. Essa modalidade é válida para qualquer pessoa.

Presença de titulares em Belém

O jogo terá a presença do elenco principal do Rubro-Negro. Isso porque, desde a edição 2023 do Campeonato Carioca, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) determinou que todas as equipes participantes da competição devem utilizar equipes principais na disputa do estadual a partir da 4ª rodada.

Os clubes que não obedecerem às regras estão suscetíveis a punições. A principal delas é a perda do valor correspondente à totalidade da cota fixa do direito de transmissão do contrato coletivo. Entretanto, se a equipe “burlar” a regra, mas já tiver recebido tal quantia, uma multa será aplicada.

Até o momento, para a temporada 2024, somente o meio-campista Nicolás de La Cruz, de 26 anos, que estava no River Plate, da Argentina, foi contratado pela equipe rubro-negra. O clube está em busca também de um novo lateral-esquerdo e um zagueiro após as saídas de Filipe Luis (aposentado) e Rodrigo Caio (contrato não renovado) e Everton Ribeiro (não renovado e anunciado ontem pelo Bahia).

Jogos do Cariocão fora do Rio

A prática de jogos de clubes cariocas em outros estados é comum. Em 2024, além de Belém, a cidade de Manaus, no Amazonas, também vai receber uma partida do Flamengo pelo Cariocão. Pela primeira rodada da competição, o Rubro-Negro enfrenta o Audax-RJ, na quarta-feira (17), às 21h30, na Arena da Amazônia. Os ingressos para o jogo já estão sendo vendidos.