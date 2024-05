Novo acordo garante ao Vasco o 4º maior patrocínio máster do Brasil; veja o ranking

O Vasco anuncia nesta quinta-feira (9) um novo patrocinador máster até o final de 2025: o site de apostas Betfair. O acordo, que será oficializado em breve, prevê um montante de até R$ 115 milhões ao longo de 18 meses de parceria.

Com este contrato, a marca deverá desembolsar aproximadamente R$ 70 milhões anualmente ao Cruzmaltino, triplicando o valor pago pelo patrocinador anterior. Em termos de montante anual, este se tornará o quarto maior patrocínio máster do futebol brasileiro, ficando atrás apenas de Flamengo, Corinthians e Palmeiras.

Os maiores patrocínios máster do Brasil:

1. Corinthians - Vai de Bet (R$ 120 milhões)

2. Flamengo - Pixbet (R$ 85 milhões)

3. Palmeiras - Crefisa (R$ 81 milhões)*

4. Vasco - Betfair (R$ 70 milhões)

4. Fluminense e São Paulo - SuperBet (R$ 52 milhões)

Vale lembrar que, no caso do Palmeiras, a Crefisa paga R$ 81 milhões por todos os espaços da camisa, não apenas o espaço máster. Considerando isso, o novo acordo do Vasco pode ser considerado mais vantajoso do que o do Verdão.

Além de superar São Paulo e Fluminense, o Vasco ultrapassa outros clubes no ranking nacional de patrocínio máster, recebendo mais do que o dobro em comparação com alguns rivais.

Os valores podem ser vistos abaixo:

Grêmio - Banrisul (R$ 30 milhões)

Internacional - Banrisul (R$ 30 milhões)

Santos - Blaze (R$ 28 milhões)

Botafogo - PariMatch (R$ 27 milhões)

Cruzeiro - Betfair (R$ 25 milhões)