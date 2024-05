Paysandu pode entrar na zona de rebaixamento no final da 4° rodada da Série B; entenda

O Paysandu ainda não se encontrou na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de uma excelente campanha no estadual, o Bicola tem enfrentado dificuldades nesse início de competição. Após o fim da terceira rodada, o Papão ocupa a 16º posição da tabela, com apenas dois pontos, e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento na próxima etapa.

O clube bicolor ainda não venceu no campeonato. Em três jogos, a equipe de Hélio dos Anjos empatou dois e perdeu um - na estreia diante do Santos, na Vila Belmiro. Mesmo com duas partidas em casa, contra o Botafogo-SP e Avaí–SC, o time não conseguiu deslanchar e desperdiçou a chance de conquistar a primeira vitória na Série B.

Assim, na quarta rodada, caso perca para o Mirassol, o Paysandu pode entrar na zona de rebaixamento. Para que isso não ocorra, em caso de derrota, o time terá que "secar" as equipes que estão abaixo: Avaí, Amazonas, com um ponto cada, Ituano-SP e Guarani–SP, que ainda não pontuaram no campeonato.

Na próxima rodada, o Avaí vai receber o Coritiba; o Amazonas joga contra o Santos; o Guarani vai encarar o Botafogo-SP; e o Ituano visita o Goiás.

Com a falta de vitórias no campeonato, o site Chances de Gol, especializado em números estatísticos do futebol, projetou que o Papão tem 54.6 % de chances ser rebaixado nesta temporada. Para não depender do resultado de outros jogos, o Bicola precisa vencer o Mirassol. Assim, o time paraense iria respirar na tabela e poderia ganhar até seis posições.

O líder da Série B é o Santos, rebaixado pela primeira vez na sua história na última temporada, com nove pontos. Em seguida vem o Sport Recife, América-MG e Goiás, que fecha o G4. O Mirassol, adversário do Paysandu, está na 11º colocação, com quatro pontos.

A partida entre Mirassol e Paysandu ocorre no próximo domingo (12), a partir das 16h, em Campos Maia. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.