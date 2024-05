'Todo mundo muito incomodado', diz lateral do Paysandu sobre falta de vitórias na Série B

No próximo domingo (12), o Paysandu terá a possibilidade de quebrar um pequeno jejum que já começa a incomodar não apenas o torcedor, mas também o elenco: a falta de vitórias na Série B. Embora esteja vivendo uma boa fase em termos de gestão, finanças e infraestrutura do futebol, o elenco admite uma dívida com as arquibancadas. E embora o desafio seja fora de casa, o elenco mostra confiança por um bom resultado diante do Mirassol, atual 11º colocado.

"A gente tem trabalhado bastante, cara. E tá todo mundo muito incomodado por não conseguir a primeira vitória na Série B. No entanto, foram três jogos onde a gente teve chance. Na verdade, as chances mais claras do jogo foram nossas. E está faltando um detalhe, eu acho que um pouquinho mais. Daqui a pouco a gente vai encaixar a primeira vitória e assim conseguir uma sequência de resultados positivos que a gente espera", avalia o lateral-esquerdo Kevyn.

Sobre o adversário, que está cinco posições acima na tabela, o defensor acredita ser possível surpreendê-lo em casa, contando muito com o conhecimento sobre o comando técnico do time. O técnico Mozart já comandou Kevyn em 2021, no CSA-AL. Segundo ele, o tempo de trabalho pode ajudar na montagem do melhor esquema. "É uma equipe muito boa, que gosta de trabalhar a bola. O treinador gosta disso. Eu conheço um pouco dele, trabalhamos praticamente por um ano. Temos observado os pontos fortes", detalha.

Se o técnico adversário tem sido alvo de intensos estudos, o mesmo pode ser dito, no sentido inverso, do técnico Hélio dos Anjos, que vem cobrando diariamente dos seus comandados uma postura mais ofensiva, com maior poder de finalização. Nos últimos jogos, o Paysandu vem sendo alvo de questionamentos acerca da baixa quantidade de finalizações. Sobre isso, Kevyn justifica que se deve muito ao esquema tático dos adversários.

"Não é que a gente tenha deixado de chutar, finalizar as jogadas da entrada da área, as equipes que vêm jogar contra a gente tem se comportado de uma forma diferente, na maioria das vezes com uma linha muito baixa e fica um pouco difícil de infiltrar. Mas a gente tem trabalhado isso com o professor, a gente tem trabalhado algumas alternativas para a gente conseguir sair dessa forte marcação e conseguir fazer os gols e matar os jogos, os resultados positivos", encerra. Mirassol e Paysandu jogam às 16 horas deste domingo, no estádio Municipal de Mirassol.